31 марта 2020, 14:42
Спасатели нашли труп на месте пожара в Санкт-Петербурге
Сотрудники пожарной службы Санкт-Петербурга прибыли в Красносельский район, чтобы потушить огонь в садовом доме и бане. На месте инцидента они заметили тело человека. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.
Спасатели узнали о возгорании 31 марта в 11:38. Полностью загорелся садовый дом с мансардой и баня на участке.
Пожарным удалось потушить огонь, однако спустя некоторое время они обнаружили труп пострадавшего.
В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.