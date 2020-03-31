Спасатели нашли труп на месте пожара в Санкт-Петербурге

Спасатели узнали о возгорании 31 марта в 11:38. Полностью загорелся садовый дом с мансардой и баня на участке.

Пожарным удалось потушить огонь, однако спустя некоторое время они обнаружили труп пострадавшего.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.