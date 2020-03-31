    31 марта 2020, 14:42

    Спасатели нашли труп на месте пожара в Санкт-Петербурге

    Ольга Ситникова

    Сотрудники пожарной службы Санкт-Петербурга прибыли в Красносельский район, чтобы потушить огонь в садовом доме и бане. На месте инцидента они заметили тело человека. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

    Спасатели узнали о возгорании 31 марта в 11:38. Полностью загорелся садовый дом с мансардой и баня на участке.

    Пожарным удалось потушить огонь, однако спустя некоторое время они обнаружили труп пострадавшего.

    В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.