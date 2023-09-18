Происшествия 18 сентября 2023, 04:52 Спасатели нашли три трупа во время тушения жилого дома в Ноябрьске РИА «Новости»

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Спасатели обнаружили тела троих погибших во время тушения пожара в жилом доме в Ноябрьске. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «NSK».

Огонь вспыхнул в жилом доме на улице Школьная. По словам очевидцев, среди погибших есть ребенок.

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«На пожаре в доме по улице Школьная обнаружено три трупа. Один из них ребенок», — указали авторы канала.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по ЯНАО, ликвидировать пожар удалось в 03:27 по местному времени (01:27 по московскому времени).

«Огнем поврежден дом на площади 672 квадратных метра», — сообщили в региональном МЧС.

Что стало причиной пожара пока неизвестно. Ее, как и нанесенный ущерб, установят специалисты.

На запрос агентства по поводу происшествия в пресс-службе Управления МВД по ЯНАО и региональном следственном управлении на момент написания новости еще не ответили.

Официального подтверждения информации об обнаруженных телах пока нет.

Взрыв газа произошел на прошлой неделе в четырехквартирном доме в Саратове. В результате пострадал один человек. Его госпитализировали. Медики оценили состояние 53-летнего пострадавшего как тяжелое.