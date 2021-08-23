Спасатели нашли трех потерявшихся грибников в лесу в ЯНАО

Спасатели нашли трех грибников, которые потерялись в лесу в районе Ноябрьска. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Первыми спасатели нашли пожилых мужчину и женщину, которые сбились с тропы возле озера Светлое. Еще одну потерявшуюся женщину нашли возле парогазовой станции.

Спасатели пояснили, что найти грибников удалось благодаря сотовой связи.

«Граждан нашли быстро, потому что у них был с собой заряженный сотовый телефон. Они сами вышли на связь и сообщили, что потерялись. С ними держали связь — это помогло найти их быстрее. В крайнем случае пришлось бы делать пеленг», — рассказал Максим Никифоров, начальник аварийно-спасательной группы ГКУ «Ямалспас».