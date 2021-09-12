Спасатели нашли точное место падения L-410 в тайге под Иркутском

Координаты самолета L-410, который совершил жесткую посадку в Иркутской области, установили. Туда сейчас добираются спасатели. Такое заявление сделал глава региона Игорь Кобзев.

«Самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области, по биллингу нашли координаты. Сейчас до места падения добираются спасатели. Но осложняется это туманом», — рассказал Кобзев в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор добавил, что лайнер находится в четырех километрах юго-западнее от населенного пункта Казачинское. Также Кобзев сообщил, что, по предварительным данным, все живы. Эту же информацию подтвердили и в Следственном комитете, отметив, что один человек находится в тяжелом состоянии.

Сообщение о случившемся поступило в экстренные службы в 18:15. Уточнялось, что двухмоторный самолет L-410 совершил жесткую посадку в Казачинском районе Иркутской области.

По предварительным данным, на борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. Вероятными причинами произошедшего назвали отказ техники и ошибку экипажа.