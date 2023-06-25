Происшествия 25 июня 2023, 16:02 Спасатели нашли тело второго из трех пропавших детей в Приморье МЧС: два мальчика утонули на реке в Приморье, третью пропавшую девочку ищут РИА «Новости»

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Спасатели нашли тело второго из трех детей, пропавших при спасении тонущего школьника на реке Арсеньевка в Приморье. Об этом сообщили в МЧС России.

«За сутки <…> удалось найти только двоих подростков — они утонули», — отметили в ведомстве.

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С утра спасатели собираются вновь выйти на акваторию, чтобы возобновить поиски.

В МЧС обратили внимание, что неизвестной остается судьба 11-летней девочки, которая купалась в компании сверстников без присмотра родителей.

По информации ведомства, подобные трагедии на воде происходят, как правило, из-за невнимательности и беспечности взрослых.

В субботу, 24 июня, стало известно, что трое детей ушли на реку в Яковлевском районе Приморья и не вернулись. В поисковой операции принимали участие полицейские, спасатели и волонтеры.

Первым на дне реки обнаружили тело одного из мальчиков.