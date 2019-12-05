Спасатели нашли тело утонувшего мужчины под Севастополем

Водолазная группа нашла тело утонувшего на прошлой неделе мужчины. До этого специалисты искали его каждый день. Труп увидели на глубине 12 метров.

Двое мужчин утонули под Севастополем 30 ноября. Тело одного из них нашли в тот же день в 50 метрах от берега, несмотря на штормовые условия. Спасатели узнали о гибели мужчин от очевидца.