Спасатели нашли тело утонувшего мужчины под Севастополем
Спасатели нашли тело второго мужчины, который утонул на прошлой неделе в районе мыса Фиолент под Севастополем. На этом поисковые работы завершились, сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу центра гражданской защиты города-героя.
Водолазная группа нашла тело утонувшего на прошлой неделе мужчины. До этого специалисты искали его каждый день. Труп увидели на глубине 12 метров.
Двое мужчин утонули под Севастополем 30 ноября. Тело одного из них нашли в тот же день в 50 метрах от берега, несмотря на штормовые условия. Спасатели узнали о гибели мужчин от очевидца.