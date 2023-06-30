Эксклюзив 30 июня 2023, 16:22 Спасатели нашли тело мужчины в квартире на юге Москвы Спасатели нашли тело 18-летнего мужчины в квартире в Восточном Бирюлеве на юге Москвы РИА Недвижимость

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Спасатели вскрыли дверь квартиры в Восточном Бирюлеве в Москве, владелец которой не выходил на связь три дня, и обнаружили его труп, сообщил источник «360».

По информации источника, в квартире на 6-й Радиальной улице восемнадцатилетний юноша проживал вместе с собакой. Тревогу забила его сестра. Она и вызвала специальные службы.

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Информации о том, что стало причиной смерти молодого человека, пока не поступало.

Ранее тело годовалого ребенка нашли в квартире на севере столицы.