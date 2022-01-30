В Ленинградской области нашли тело семилетнего мальчика, провалившегося под лед Невы 24 января. Тело первоклассника обнаружили в 70-80 метрах ниже по течению от места, где он утонул. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Тело семилетнего мальчика спасатели искали с понедельника. Ребенок утонул в деревне Новосаратовка Всеволожского района. По сообщениям СМИ, первоклассник гулял с братом-близнецом и тетей по берегу Невы. В какой-то момент тетя отвлеклась, не заметив, как мальчик прыгнул с причала на лед, и он проломился. Услышав шум, она повернулась, но племянник уже был под водой. Она направилась к тому месту, но тоже провалилась под лед, однако ей удалось выбраться.

СМИ писали, что погибший мальчик, предположительно, является сыном миллиардера, председателя совета компании «Мегамейд», бизнес-коуча и радиоведущего Станислава Логунова.

Ранее в Ленобласти нашли тело женщины, которая во время крещенских купаний утонула в проруби на реке Оредеж. Погибшую опознал супруг. Поиски женщины продолжались девять дней.