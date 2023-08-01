Происшествия 01 августа 2023, 16:22 Спасатели нашли тело мальчика с затонувшей в Чувашии лодки МЧС: 8-летнего мальчика с перевернувшейся в Чувашии лодки нашли мертвым Пресс-служба МЧС

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В Чувашии восьмилетнего мальчика, перевернувшегося вместе с лодкой на Волге, нашли мертвым. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

«Тело 8-летнего мальчика обнаружили у берега в нескольких километрах от места происшествия», — уточнили в ведомстве.

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В МЧС напомнили, что лодка следовала от острова Амоксар в сторону правого берега Волги, перевернулась и затонула в темное время суток во время грозы 29 июля. На борту находились 10 пассажиров, в том числе шесть детей.

После ЧП спасатели обнаружили восемь пассажиров. Один из них — шестимесячный ребенок — погиб, добавили в пресс-службе.

Судьба мужчины, управлявшего катером, остается неизвестной. Его поиски продолжаются. В них участвуют 27 человек и 15 единиц техники, в том числе беспилотник МЧС.