Спасатели нашли пропавшую в Сибири семью с маленьким ребенком

В последний раз семья выходила на связь 26 октября. В этот день двое взрослых с маленьким сыном отправились из Томска в Белый Яр на машине. С тех пор местонахождение мужчины 1981 года рождения, его 35-летней супруги и годовалого мальчика было неизвестно. До конечной точки маршрута семья не добралась.

«Пропавшая семья из трех человек найдена сотрудниками полиции вблизи населенного пункта Нибега Верхнекетского района», — уточнили в МЧС.

В поисковых работах задействовали 80 человек и 14 единиц техники, среди которых было 60 человек из личного состава ведомства и девять единиц спасательной техники.

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Семью искали в Колпашевском, Молчановском и Верхнекетском районах. Спасателей о помощи попросили полицейские.

Подробности о состоянии найденных взрослых и ребенка не приводятся. Причины, по которым связь с семьей была потеряна, не приводятся.