  • Спасатели нашли пропавшую в Сибири семью с маленьким ребенком

    28 октября 2019, 09:56

    Александра Ломейко

    Семья с годовалым ребенком пропала в Томской области. Людей искали с субботы и обнаружили живыми, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
    Спасатели нашли пропавшую в Сибири семью с маленьким ребенком

    В последний раз семья выходила на связь 26 октября. В этот день двое взрослых с маленьким сыном отправились из Томска в Белый Яр на машине. С тех пор местонахождение мужчины 1981 года рождения, его 35-летней супруги и годовалого мальчика было неизвестно. До конечной точки маршрута семья не добралась.

    «Пропавшая семья из трех человек найдена сотрудниками полиции вблизи населенного пункта Нибега Верхнекетского района», — уточнили в МЧС.

    В поисковых работах задействовали 80 человек и 14 единиц техники, среди которых было 60 человек из личного состава ведомства и девять единиц спасательной техники.

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    Семью искали в Колпашевском, Молчановском и Верхнекетском районах. Спасателей о помощи попросили полицейские.

    Подробности о состоянии найденных взрослых и ребенка не приводятся. Причины, по которым связь с семьей была потеряна, не приводятся.