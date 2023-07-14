Происшествия 14 июля 2023, 16:17 Спасатели нашли пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку Глава Адыгеи Кумпилов: пропавшую в горах 11-летнюю девочку нашли Unsplash

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Пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку нашли и передали родителям. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале. Состояние ребенка — удовлетворительное.

«Рад, что история завершилась благополучно. Благодарю МЧС и всех задействованных в поисковой операции за скоординированные действия, которые позволили спасти ребенка», — написал он.

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Глава Адыгеи напомнил, что при нахождении в горах необходимо быть предельно осторожными и соблюдать правила безопасности. Он посоветовал туристам и местным жителям обязательно регистрировать маршруты в МЧС.

Ребенок пропал в районе Фишт-Оштеновского массива, искать ее отправились почти 30 человек на земле и с воздуха. Ее привели на турбазу Верхний Чуб, писал «Царьград».

Ранее в Новосибирской области пропали две девочки. Они ушли из оздоровительного лагеря ночью. Они состояли на учете в отделе по делам несовершеннолетних и не раз сбегали из дома.