Спасатели нашли пропавшую пенсионерку в Пензе | 360°

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Спасатели нашли пропавшую пенсионерку в Пензе

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В пожарно-спасательный центр в Пензе поступила информация о пропавшей женщине. Спасатели нашли ее и вернули семье, сообщило издание «Пенза-Пресс».

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О пропаже женщины заявили ее родственники. Они сообщили, что пенсионерка ушла из дома и не вернулась. Спасатели начали поиск в районе проживания женщины. Ее нашли спустя несколько часов. Женщину передали родственникам, медицинская помощь ей не понадобилась.

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