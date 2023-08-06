Эксклюзив 06 августа 2023, 16:56 Спасатели нашли пропавшего во время купания в Большом Садовом пруду в Москве Источник «360»: спасатели достали из воды пострадавшего в Большом Садовом пруду в Москве

Читать 360tv в

Водолазы обнаружили молодого человека, пропавшего во время купания в Большом Садовом пруду в Москве, ему оказывается помощь. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, молодой человек пропал во время купания: он отдыхал вместе с компаний. В какой момент нырнул, но не вынырнул на поверхность.

Реклама

Его обнаружили на глубине четырех метров, добавил источник. Сейчас за его жизнь борются медики. Предположительно, пострадавший — несовершеннолетний.

UPD: по данным источника «360», пострадавший скончался. Все обстоятельства и возраст погибшего уточняются.