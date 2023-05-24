Происшествия 24 мая 2023, 07:09 Спасатели нашли при пожаре в Башкирии тела четырех человек МЧС Башкирии: при пожаре в частном доме в селе Старокучурбаево погибли четыре человека

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В Благоварском районе загорелись частный дом, сарай и баня. В процессе тушения спасатели нашли тела четырех погибших, в том числе одного несовершеннолетнего, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Подразделения МЧС, добровольная пожарная охрана и другие службы выехали в село Старокучурбаево в 04:08 (02:08 по московскому времени). Очевидцы сообщили, что загорелись бревенчатый дом, баня и сарай.

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Приехав на место, спасатели оценили обстановку. Горел деревянный дом размером пять на восемь метров. Для тушения подали два ствола, огонь локализовали на площади 79 квадратных метров в 05:33 (03:33 по московскому времени), открытое горение потушили в 07:02 (05:02 по московскому времени).

«В ходе тушения пожара обнаружены тела четырех погибших. Предположительно три взрослых и один несовершеннолетний, личности устанавливаются», — сказали в МЧС.

Специалисты продолжили проливать конструкции и разбирать завалы. Прокуратура Башкирии устроила проверку.

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