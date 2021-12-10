Спасатели нашли погибшего пилота Robinson R-66

Вертолет Robinson R-66, пропавший после вылета из Новокузнецка, потерпел крушение у Каракольских озер в Республике Алтай. Спасатели нашил погибшего пилота. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Также «Интерфакс» со ссылкой на источник дал некоторые подробности случившегося.

«Вертолет найден разрушенным вблизи Каракольских озер, признаков жизни рядом с обломками нет. На борту только пилот, он летел за туристами», — сказал собеседник агентства.

Robinson R-66 пропал с радаров в Кемеровской области. Он направлялся из Новокузнецка в район Каракольских озер. По данным СМИ, перед исчезновением у него сработал аварийный маяк.

Есть данные, что вертолет принадлежит компании ООО «Кустардт».