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    10 декабря 2021, 11:25

    Спасатели нашли погибшего пилота Robinson R-66

    Наза Салех Захи

    Вертолет Robinson R-66, пропавший после вылета из Новокузнецка, потерпел крушение у Каракольских озер в Республике Алтай. Спасатели нашил погибшего пилота. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

    Спасатели нашли погибшего пилота Robinson R-66

    Также «Интерфакс» со ссылкой на источник дал некоторые подробности случившегося.

    «Вертолет найден разрушенным вблизи Каракольских озер, признаков жизни рядом с обломками нет. На борту только пилот, он летел за туристами», — сказал собеседник агентства.

    Robinson R-66 пропал с радаров в Кемеровской области. Он направлялся из Новокузнецка в район Каракольских озер. По данным СМИ, перед исчезновением у него сработал аварийный маяк.

    Есть данные, что вертолет принадлежит компании ООО «Кустардт».