Спасатели нашли перевернувшуюся лодку пропавших на Байкале рыбаков

Четыре дня назад на Байкале пропали двое рыбаков. В последний раз они выходили на связь с родственниками 24 сентября. На четвертый день поисков спасатели нашли их лодку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

«В двух километрах от берега в районе села Истомино Кабанского района Республики Бурятия была обнаружена затонувшая лодка, принадлежавшая пропавшим, что подтвердили их родные», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели уже обследовали более 700 километров акватории Байкала и береговой линии от местности Прорва до поселка Большое Голоустное. В поисково-спасательной операции участвуют 23 человека. Спасатели привлекли к поиску рыбаков 12 единиц техники.

Сотрудники МЧС сейчас приостановили работу из-за плохой погоды. В начале сентября в Надымском районе ЯНАО во время рыбалки пропал мужчина 1972 года рождения. Он ловил рыбу рядом со своим приятелем и в какой-то момент исчез.