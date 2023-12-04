Эксклюзив 04 декабря 2023, 07:35 Спасатели нашли одного погибшего на месте пожара в Новой Москве Пожар в Филимонковском поселении НАО Москвы унес жизнь одного человека РИА «Новости»

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В Новой Москве ночью 4 декабря произошел пожар. Загорелось здание в Филимонковском поселении, обрушилась крыша. Один человек погиб, сообщил источник «360».

Спасателей вызвали в 02:29 на улицу Харлампиева. Загорелось здание размером три на семь метров. Одна его часть из сруба, другая — из блоков. Огонь перешел на всю площадь, рухнула крыша.

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Из-за снега пожарным удалось подъехать к месту возгорания не сразу. Из постройки эвакуировали и передали медикам одного мужчину. Несмотря на попытки реанимировать, он погиб.

Крупный пожар произошел на Открытом шоссе на востоке Москвы. Горел завод специализированных автомобилей, огонь охватил две тысячи квадратных метров. Видео возгорания и обрушения крыши опубликовал «360». По предварительной информации, никто не пострадал, к утру возгорание потушили.