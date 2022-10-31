Спасатели нашли мужчину, который заблудился в крымском лесу | 360°

Происшествия 31 октября 2022, 16:24 Спасатели нашли мужчину, который заблудился в крымском лесу

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Житель Крыма искал лошадь в лесу и заблудился. Сотрудники МЧС спасли его, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мужчина ушел утром. Вечером он позвонил родственниками и сообщил что потерялся. После этого пострадавший перестал выходить на связь, а его семья обратилась за помощью в экстренные службы.

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Мужчину нашли на следующий день возле АЗС. Он сам сумел добраться до поселка, который находился в этом районе. Медицинская помощь ему не потребовалась.

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