Происшествия 27 ноября 2023, 12:44 Спасатели нашли личные вещи пропавших рыбаков в Пермском крае

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В Пермском крае на реке Кама спасатели обнаружили личные вещи пропавших рыбаков. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные министерства территориальной безопасности региона.

Кроме того, спасатели нашли полынью, в которой люди могли утонуть. Тел рыбаков на предположительном месте утопления обнаружено не было.

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Отмечается, что специалисты зафиксировали координаты для дальнейшего водолазного поиска пропавших.