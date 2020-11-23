Спасатели нашли группу студентов в заброшенной каменоломне Москвы

Спасатели обнаружили группу студентов, исследовавших заброшенную каменоломню в Новой Москве. Звонок в полицию поступил от родителей одной из девушек, которая не выходила на связь.

«Студентка ушла с группой других молодых людей накануне вечером исследовать каменоломню в поселении Рязановское», — сообщили «360» в столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Группа уже должна была вернуться. Родители девушки не смогли до нее дозвониться, стали беспокоиться и набрали 112.

Источник фото: «Московские спасатели» во «ВКонтакте»

Спасатели обнаружили вход в каменоломню и после разведки нашли группу студентов, пропавшая девушка была среди них.

Поиски закончились благополучно, помощь никому из ребят не потребовалась.

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