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    23 ноября 2020, 00:12

    Спасатели нашли группу студентов в заброшенной каменоломне Москвы

    Андрей Фишер, Кирилл Фролов

    Спасатели обнаружили группу студентов, исследовавших заброшенную каменоломню в Новой Москве. Звонок в полицию поступил от родителей одной из девушек, которая не выходила на связь.
    Спасатели нашли группу студентов в заброшенной каменоломне Москвы

    «Студентка ушла с группой других молодых людей накануне вечером исследовать каменоломню в поселении Рязановское», — сообщили «360» в столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

    Группа уже должна была вернуться. Родители девушки не смогли до нее дозвониться, стали беспокоиться и набрали 112.

    Источник фото: «Московские спасатели» во «ВКонтакте»

    Спасатели обнаружили вход в каменоломню и после разведки нашли группу студентов, пропавшая девушка была среди них.

    Поиски закончились благополучно, помощь никому из ребят не потребовалась.

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