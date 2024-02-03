Происшествия 03 февраля 2024, 21:27 Спасатели нашли еще 10 человек под завалами в Лисичанске Минздрав ЛНР: в Лисичанске под завалами нашли еще 10 человек, есть погибшие РИА «Новости»

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Спасатели обнаружили под завалами пекарни в Личисанске еще 10 человек, есть погибшие. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Луганской Народной Республики (ЛНР).

«В Лисичанск из ЛРКБ направлены еще три кареты скорой помощи для транспортировки пострадавших», — уточнила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

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Ранее военная комендатура сообщала о семи жертвах обстрела ВСУ, отмечая, что под завалами пекарни могут находиться еще 23 горожанина.

На тот момент было известно, что 10 мирных жителей были травмированы. Спасательная операция продолжается.

По словам главы республики Леонида Пасечника, украинские боевики нанесли удар по пекарне, когда люди пришли за хлебом и выпечкой.

До этого ВСУ обстреляли рынок в Донецке 21 января, погибли 27 мирных жителей, ранения различной степени тяжести получили еще 25 человек. В Донецкой Народной Республике (ДНР) объявляли траур 22 января по жертвам атаки украинских боевиков.