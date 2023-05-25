Происшествия 25 мая 2023, 16:46 Спасатели нашли белорусских туристов на Эльбрусе спустя 36 часов поисков МЧС России: белорусских туристов на Эльбрусе нашли через 36 часов на высоте 3800 метров

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На Эльбрусе специалисты завершили работы по поиску и спасению туристов, которые длились 36 часов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Всех туристов доставили в город Лермонтов Ставропольского края. Их жизням ничто не угрожает, уточнили в министерстве. Психологи МЧС России готовы при необходимости оказать людям помощь.

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«Поисково-спасательная операция проходила в сложном горном рельефе местности, при сильном шквалистом ветре и осадков в виде снега», — рассказали в министерстве.

Всего специалисты вели поисковые работы на протяжении 36 часов. Спасатели нашли группу белорусских туристов на высоте 3800 метров под вершиной горы Утюг.

Информация о пропаже шестерых туристов на Эльбрусе появилась 23 мая. По данным СМИ, группа белоруссов не зарегистрировалась в экстренных службах перед восхождением. Они начали путь по западному склону и перестали выходить на связь. На поиски альпинистов направили восемь спасателей и вертолет Ми-8 из Минеральных Вод.