Спасатели нашли 75-летнего грибника, который несколько часов провел в лесу в Сочи | 360°

Происшествия 03 ноября 2022, 14:21 Спасатели нашли 75-летнего грибника, который несколько часов провел в лесу в Сочи

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В Сочи спасатели несколько часов занимались поисками 75-летнего пенсионера, который отправился в лес за грибами вместе со своей знакомой и пропал. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Как уточнили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России, мужчина отстал от спутницы и сбился с дороги.

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«Сначала женщина пыталась искать его сама, потом вернулась в поселок и попросила помощи соседей», — добавили в ведомстве.

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Мужчину удалось отыскать в верховье реки Осохой. От медицинской помощи грибник отказался, несмотря на потерю сил.