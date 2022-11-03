Спасатели нашли 75-летнего грибника, который несколько часов провел в лесу в Сочи | 360°

03 ноября 2022, 14:21
Спасатели нашли 75-летнего грибника, который несколько часов провел в лесу в Сочи
В Сочи спасатели несколько часов занимались поисками 75-летнего пенсионера, который отправился в лес за грибами вместе со своей знакомой и пропал. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Как уточнили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России, мужчина отстал от спутницы и сбился с дороги.
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«Сначала женщина пыталась искать его сама, потом вернулась в поселок и попросила помощи соседей», — добавили в ведомстве.
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Мужчину удалось отыскать в верховье реки Осохой. От медицинской помощи грибник отказался, несмотря на потерю сил.
Сочи
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