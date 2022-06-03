Спасатели нашли 12-летнего ребенка, который отправился в плавание на плоту

Школьник решил отправиться в путешествие на плоту по озеру Кенон. Мальчика спасли сотрудники ГИМС МЧС. Об этом сообщил «Царьград».

Для плавания 12-летний ребенок выбрал кусок утеплителя.

Государственные инспекторы по маломерным судам спасли ребенка, когда он отплыл на 300 метров от берега. Спасатели приготовили пострадавшему чай, а после передали врачам.

Сам мальчик рассказал, что свой поступок решил совершить на спор.