03 июня 2022, 14:23
Спасатели нашли 12-летнего ребенка, который отправился в плавание на плоту
Школьник решил отправиться в путешествие на плоту по озеру Кенон. Мальчика спасли сотрудники ГИМС МЧС. Об этом сообщил «Царьград».
Для плавания 12-летний ребенок выбрал кусок утеплителя.
Государственные инспекторы по маломерным судам спасли ребенка, когда он отплыл на 300 метров от берега. Спасатели приготовили пострадавшему чай, а после передали врачам.
Сам мальчик рассказал, что свой поступок решил совершить на спор.