Спасатели на протяжении суток искали заблудившихся в тундре кочевников

Двое супругов затерялись в Ямальской тундре. Они не смогли найти дорогу к собственному шалашу. Это случилось в 60 километрах от Яр-Сале, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Оленеводы подняли тревогу. На поиски оперативно отправились бойцы «Ямалспаса». Они воспользовались «Трэколом» и надувной лодкой. Затем к операции подключили вертолет. Потерявшихся нашли спустя сутки и доставили к жилищу. Их жизни на данный момент ничего не угрожает.