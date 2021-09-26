Спасатели на Эльбрусе спустили тела погибших альпинистов

Спасателям МЧС удалось забрать тела трех туристов, погибших на Эльбрусе. Тела транспортируют на поляну Азау, где их передадут сотрудникам Следственного комитета. Об этом сообщила пресс-служба Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

По информации Теlеgrаm-канала РЕН ТВ, спасатели спустили тела погибших на высоту 5100 метров. Сообщается, что мертвых альпинистов доставят вниз на транспортном средстве на гусеничном ходу.

Группа спасателей из 22 человек сегодня снова выдвинулась на Эльбрус за телами трех погибших, которые оставались на высоте 5300 метров. Спустить их вниз не получилось из-за тяжелых погодных условий.

Альпинисты, принимавшие участие в восхождении на Эльбрус на высоту 5400 метров, в четверг попали в непогоду и не могли спуститься вниз. Они запросили помощь МЧС. Спасли 14 человек, пятеро погибли. Пострадавших доставили в больницу в Нальчике. Накануне в Минздраве Кабардино-Балкарии сообщили, что двух альпинистов выписали, еще двух участников похода перевели из реанимации в обычную палату.