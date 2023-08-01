Происшествия 01 августа 2023, 18:58 Спасатели Мурома на руках вынесли мужчину из горящей квартиры

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Спасатели Мурома вынесли мужчину на руках из горящей квартиры в многоэтажном доме. Также эвакуировали еще семь человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Владимирской области.

Пожар произошел в понедельник, 31 июля, в доме на улице Льва Толстого. На место происшествия прибыли пожарные, которые увидели валящий из квартиры на пятом этаже дым. Для того, чтобы ликвидировать возгорание, пришлось использовать пожарную лестницу.

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Владельца жилья вынесли из дома. Он пострадал. Мужчину госпитализировали.