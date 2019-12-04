Спасатели МЧС выехали на сигнал о пожаре в Москва-сити

Сигнал о пожаре в одной из башен Москва-сити поступил к спасателям. Подразделения МЧС выехали для проверки.

«Заявка есть, Пресненская набережная, дом 8. Выехали для проверки», — сообщили в московском управлении МЧС.

Как уточнил источник «360» в экстренных службах города, сигнал поступил о загорании на 41-м этаже башни.

По данным РЕН ТВ, в башне «Город столиц» при эвакуации людям пришлось выбивать запертые двери.

«Люди вышли в коридор и почувствовали сильнейший запах гари. В районе 18-20 этажа спуск по лестнице был перекрыт дверью, ее пришлось выбить. Открыть дверь на третьем получилось только с помощью охраны», — пишет сайт телеканала.