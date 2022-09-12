Спасатели МЧС Петербурга потушили пожар на заводе «Красный треугольник» | 360°

Происшествия 12 сентября 2022, 13:30 Поделиться Telegram

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Viber Спасатели МЧС Петербурга потушили пожар на заводе «Красный треугольник»

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В воскресенье, 11 сентября, на заброшенном заводе «Красный треугольник» в Санкт-Петербурге произошел пожар. Там загорелся четырехэтажный корпус на набережной Обводного канала, написали “Невские новости”.

Как уточнили в петербургском главке МЧС, по всей площади горело помещение размером 15 квадратных метров. В тушении участвовало 18 спасателей.

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Справиться с огнем сотрудникам ведомства удалось за 19 минут.

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