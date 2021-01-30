Спасатели МЧС ликвидировали пожар на северо-западе Москвы

Пожарным МЧС удалось ликвидировать возгорание на территории предприятия на северо-западе Москвы. Пожар потушили в течение полутора часов, сообщили в столичном главке МЧС.

«По месту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было обнаружено сильное задымление, высокая температура, огромное пламя, все это сопровождалось взрывами газа пропан. Работали по третьему номеру вызова, всего было в тушении задействовано 130 единиц личного состава, 30 единиц техники. Пожар был ликвидирован в течение полутора часов, погибших и пострадавших не допущено. Пожар сопровождался угрозой взрыва больших емкостей общим объемом 20–50 кубов. Также на территории располагается около тысячи емкостей, баллонов с разным газом», — сообщил начальник ГУ МЧС по Москве Сергей Желтов.

Спасатели не допустили перехода огня на соседние здания и склады с газовыми баллонами.

Желтов не уточнил, действительно ли на месте пожара находится заправка. Он отметил, что по факту инцидента проводится расследование по установлению причин и виновных.