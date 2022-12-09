Происшествия 09 декабря 2022, 03:38 Пожар в промышленной зоне на юге Москвы локализовали МЧС: пожарные локализовали возгорание на складе в промышленной зоне на юге Москвы

Читать 360tv в

Пожарные локализовали возгорание на складе на рынке в Востряковском проезде в Москве. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В 01:30 пожар локализован», — говорится в сообщении.

Реклама

Общая площадь возгорания составила 1600 квадратных метров. О пожаре стало известно поздним вечером 8 декабря. При происшествии никто не пострадал. Региональное МЧС поделилось кадрами с места пожара.

Реклама

Первоначально сообщалось, что площадь пожара составила 1500 квадратных метров. В помещениях загоревшегося одноэтажного здания, которое использовали как склад, хранилось электрооборудование.

Сейчас на месте продолжают работать пожарные. Все причины и обстоятельства возгорания установят специалисты.