09 декабря 2022, 03:38
Пожар в промышленной зоне на юге Москвы локализовали
МЧС: пожарные локализовали возгорание на складе в промышленной зоне на юге Москвы
Пожарные локализовали возгорание на складе на рынке в Востряковском проезде в Москве. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«В 01:30 пожар локализован», — говорится в сообщении.
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Общая площадь возгорания составила 1600 квадратных метров. О пожаре стало известно поздним вечером 8 декабря. При происшествии никто не пострадал. Региональное МЧС поделилось кадрами с места пожара.
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Первоначально сообщалось, что площадь пожара составила 1500 квадратных метров. В помещениях загоревшегося одноэтажного здания, которое использовали как склад, хранилось электрооборудование.
Сейчас на месте продолжают работать пожарные. Все причины и обстоятельства возгорания установят специалисты.
Пожары
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