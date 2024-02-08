Происшествия 08 февраля 2024, 15:37 Спасатели локализовали пожар на Васильевском острове МЧС: пожар в комплексе бытовок в Василеостровском районе локализовали

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Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Василеостровском районе Петербурга. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, на месте происшествия работают 20 спасателей.

«Горит комплекс из восьми бытовок на 160 квадратных метрах», — передали в министерстве.

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Сведения о пострадавших не поступали. Тушить пламя продолжают 20 специалистов на пяти спецмашинах.

Сообщение о возгорании поступило 8 февраля в 14:08. На 17-й Линии Васильевского острова загорелось восемь бытовок размером три на шесть метров каждая. В 14:19 пожару присвоили дополнительный номер 1БИС. Спустя 41 минуту пламя удалось локализовать.

Ранее пожар произошел в квартире на востоке Москвы. Одна женщина отравилась продуктами горения, она кончалась в машине скорой помощи по пути в больницу.