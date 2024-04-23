Происшествия 23 апреля 2024, 11:21 Спасатели локализовали пожар на складе в Химках МЧС сообщило о локализации пожара на складе в Химках на 150 «квадратах»

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Сотрудники МЧС локализовали возгорание на складском помещении в Химках на площади в 150 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Возгорание произошло в пристройке с материалами из карбоната. Дальнейшая информация по ЧП уточняется.

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О пожаре стало известно ранее во вторник, на месте выехали экстренные службы.

В 11:04 по Москве стало известно о ликвидации открытого горения на объекте.