Спасатели локализовали пожар на складе Екатеринбурга | 360°

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14 октября 2022, 23:08

Спасатели локализовали пожар на складе Екатеринбурга

МЧС: огонь на складе в Екатеринбурге локализовали

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Спасатели потушили пожар на складе в Екатеринбурге на площади 4 800 кв.м, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожарные предотвратили распространите огня на рядом стоящие здания.

Уточняется, что ЧП произошло в Екатеринбурге на улице Аппаратаная в 16:32 (14:32 по московскому времени). Пожарные локализовали пожар в ангаре в 00:04.

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«В условиях быстрого распространения огня и высокой температуры пожарным удалось сохранить рядом стоящие здания», — отмечено в сообщении МЧС.

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Огнеборцы помогли собственникам помещений эвакуировать имущество из зданий, которые находились под угрозой распространения пламени. В настоящее время тушение пожара продолжается. На месте происшествия работают больше 100 человек и 32 единицы техники.

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