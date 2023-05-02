02 мая 2023, 23:52
Спасатели локализовали мощный пожар в Новосаратовке Ленинградской области
Мощный пожар произошел в деревне Новосаратовке Всеволожского района Ленинградской области. Там загорелись четыре бытовки, два грузовых автокрана и строительный мусор. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
Возгорание произошло 2 мая на улице Покровская Дорога. На место происшествия прибыли пожарные части Леноблпожспаса. Спасатели смогли спасти из горящих бытовок троих человек. Кроме того, удалось локализовать огонь.
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