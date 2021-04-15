Спасатели ликвидировали все очаги возгорания на «Невской мануфактуре»

Сотрудники МЧС ликвидировали все очаги возгораний в здании «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге. Спасатели продолжают проливку завалов и стен сгоревшего исторического здания, сообщило РИА «Новости».

Крупный пожар в «Невской мануфактуре» начался 12 апреля. Все шесть этажей здания оказались охвачены огнем. Площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров. Кровля и внутренние перегородки постройки обрушились. После ликвидации основного пожара, в здании продолжалось тление локальных очагов.

В ходе тушения огня погиб командир отделения пожарно-спасательной части Илья Белецкий. Еще трое спасателей были госпитализированы.

Гендиректор «Невской мануфактуры» Максим Макеев был арестован на два месяца. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следователей, в историческом здании не была установлена система пожаротушения, дымоудаления и оповещения об эвакуации. При последней проверке в марте было выявлено девять нарушений. Макеев свою вину не признает.