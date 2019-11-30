  • Спасатели ликвидировали пожар в кинотеатре «Эльбрус» на юге Москвы

    30 ноября 2019, 02:40

    Валерия Шафирко, Кирилл Алексеев

    На юге Москвы произошло возгорание в кинотеатре «Эльбрус». Здание находится на реконструкции, но часть помещений еще эксплуатируется. Об этом сообщил корреспондент «360» с места происшествия.
    Спасатели ликвидировали пожар в кинотеатре «Эльбрус» на юге Москвы

    Здание кинотеатра находится по адресу Кавказский бульвар, дом № 17. Пожар вспыхнул в административном офисе — загорелась мебель с оргтехникой.

    Спасатели ликвидировали пожар в кинотеатре «Эльбрус» на юге Москвы | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, пострадавших при пожаре нет.