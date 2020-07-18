Спасатели ликвидировали последствия паводка в Ростове-на-Дону

Спасатели откачали воду из всех подтопленных строений и других значимых объектов Ростовской области. Особенно от паводка, который пришел в регион 17 июля, пострадали Ростов-на-Дону и Батайск.

«Всего откачано порядка 8,5 тысяч кубометров воды, а также эвакуированы 132 автомобиля, эвакуированы с использованием плавсредств 210 человек», — сообщили в МЧС по региону.

Также спасатели освободили от воды городскую привокзальную площадь и железнодорожные пути. В ликвидации последствий потопа принимали участие порядка 1,7 тысячи человек и 280 единиц техники.

Штормовое предупреждение в Ростовской области объявили 16 июля. На следующий день утром в Ростове-на-Дону и Батайске начался сильнейший паводок, который топил машины, ограждения, небольшие постройки, мусор. Горожане снимали происходящее на видео и выкладывали в социальных сетях.

Жители Ростова-на-Дону в тот день не смогли попасть на работу, а кто выехал — застрял в длинных пробках. Стоимость поездок на такси сразу взлетела в несколько раз.