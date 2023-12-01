Происшествия 01 декабря 2023, 03:17 Спасатели ликвидировали открытое горение на вещевом рынке в Ростове-на-Дону МЧС РФ: пожарные ликвидировали открытое горение на ростовском рынке «Темерник» РИА «Новости»

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Открытое горение на вещевом рынке «Темерник» в Ростове-на Дону удалось ликвидировать. Об этом в Telegram-канале написала пресс-служба МЧС России.

«Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение на вещевом рынке в Ростове-на-Дону», — сообщили в ведомстве около 02:30.

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Примерно в 01:00 огонь локализовали на площади четыре тысячи квадратных метров. По данным МЧС РФ, пострадавших нет.

Огонь на вещевом рынке разгорелся в четверг вечером, пламя сразу охватило около 1000 квадратных метров. В тушении участвовали 17 единиц техники и 61 человек личного состава. Огонь быстро распространялся, пожарные увеличили количество техники и специалистов. Через пару часов площадь пожара составляла около трех тысяч квадратных метров, ему присвоили третий ранг сложности.