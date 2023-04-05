Происшествия 05 апреля 2023, 23:31 Спасатели ликвидировали крупный пожар в Петербурге

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Пожар произошел на улице Десантников в Красносельском районе Санкт-Петербурга. В доме № 22 загорелась квартира. Об этом сообщили aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

Информация о пожаре поступила 5 апреля. Пламя охватило квартиру на 15-м этаже. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать спустя примерно час. Из здания эвакуировали 10 человек. К тушению привлекли 15 человек личного состава и три единицы техники, написали «Невские новости».