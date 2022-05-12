Спасатели Ленобласти вытащили семь человек из водоемов во время майских праздников

В период майских праздников спасатели из Ленинградской области вытащили из водоемов семь человек. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на официальную группу ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

В период с 4 по 10 мая спасатели также помогали людям, которые попали в ДТП и тем, кто заблудился в лесах. В течение шести дней они отправлялись на вызов 22 раза. Три вызова касались дорожно-транспортных происшествий.