Спасатели Якутии потушили семь пожаров за последние сутки

За прошедшие сутки в Якутии удалось потушить семь пожаров, общая площадь которых составила 641 гектар. Такой информацией поделился заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха Андрей Коноплев. Об этом сообщило РИА «Новости».

Пожары удалось ликвидировать в Усть-Алданском, Таттинском, Кобяйском, Томпонском, Среднеколымском, Алданском и Усть-Майском районах. Всего в тушении задействовали 561 человек личного состава и 26 единиц спецтехники, в том числе четыре самолета для тушения и 14 патрульных самолета.

Сейчас в регионе действует 60 пожаров. Они располагаются в Алданском, Оймяконском, Нюрбинском и Томпонском районах, передал «Ридус».