Происшествия 23 августа 2023, 22:10 Спасатели извлекли тела семи человек из-под обломков самолета в Тверской области ЕДДС: спасатели достали семь трупов из-под обломков самолета в Тверской области Пресс-служба Следственного комитета

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Работающие на месте крушения самолета Embraer Legacy в Тверской области спасатели достали из-под обломков тела семи погибших. Об этом со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу сообщило РИА «Новости».

Ранее агентство со ссылкой на представителя экстренных служб региона сообщало о найденных на месте крушения восьми телах.

Частный бизнес-джет потерпел крушение в Тверской области вечером в среду, 23 августа. По предварительным данным, борт пропал с радаров на высоте около девяти километров. После появилось видео, как воздушное судно начало падать.

В пресс-службе МЧС сообщили, что самолет летел по маршруту Санкт-Петербург — Москва. На его борту находились 10 человек, в том числе три члена экипажа.

Установкой причин и всех обстоятельств аварии, а также поиском и расшифровкой бортовых самописцев займется специальная комиссия Росавиации.

В ведомстве уточнили, что специалисты уже прибыли на место крушения для сбора данных о состоянии самолета, подготовке экипажа, погодных условий и других факторов, которые могли привести к крушению.

В пресс-службе добавили, что в списке пассажиров фигурировал российский предприниматель Евгений Пригожин. Сопровождавший потерпевший крушение второй борт успешно сел в столичном аэропорту Остафьево.

Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности, движения и эксплуатации воздушного транспорта.