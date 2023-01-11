Происшествия 11 января 2023, 12:22 Спасатели из Волгограда помогли выбраться на сушу мужчине с собакой, которые оказались на льдине

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Накануне мужчина вместе с собакой случайно оказались на крупной льдине на Волге, которую оторвало вместе с понтоном частной лодочной станции. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru.

Муниципальные службы Волгограда отправили ко льдине рейдовый буксирный теплоход. Судно смогло приблизиться к вмерзшему в лед понтону и взять его на буксир.

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Мужчину и его собаку благополучно доставили на берег. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

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