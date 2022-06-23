Спасатели из Челябинской области организовали поиски пропавших рыбаков

Два рыбака пропали в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Местные спасатели организовали их поиски. Об этом сообщил «Курс дела» со ссылкой на пресс-службу поисково-спасательной службы.

Первый мужчина самостоятельно отправился на рыбалку на реку Катав. Спустя время он пропал. Спасатели ищут его тело на дне начиная с 9 июня.

Второй пострадавший не вернулся с трехдневной рыбалки на реке Сула. Родственники должны были забрать мужчину 22 июня, однако в положенное время он не пришел. Также не удалось найти и места его рыбалки. Спасатели надеются, что мужчина просто заблудился.