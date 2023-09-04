Происшествия 04 сентября 2023, 20:12 Спасатели Ивановской области вытащили спящего водителя из горящего автомобиля

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Сотрудники МЧС Ивановской области спасли из горящего автомобиля мужчину, который уснул за рулем. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Пожар случился в ночь на 3 сентября. Рядом с пятиэтажной на Советской улице загорелся припаркованный автомобиль. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные расчеты. В этот момент у автомобиля Chevrolet Niva полыхал моторный отсек.

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За рулем машины спал водитель. Спасатели достали из машины мужчину и передали его медикам. Его доставили в больницу, где врачи диагностировали отравление продуктами горения.