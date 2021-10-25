Спасатели ищут под завалами двух человек после взрыва в доме в Набережных Челнах
МЧС: под завалами дома после взрыва в Набережных Челнах могут быть два человека
Под завалами после взрыва в многоэтажке в Набережных Челнах могут находиться два человека. Сейчас спасатели ведут их поиски. В распоряжении «360» появилось видео с места ЧП.
Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.
На кадрах можно видеть, что взрыв разрушил как минимум два этажа в жилом пятиэтажном доме. На месте работает несколько пожарных расчетов, прибыла скорая помощь. Территория рядом с домом огорожена.
В региональном ГУ МЧС уточнили, что в готовность также были приведены аэромобильные группировки спасателей ведомства и сотрудников из Приволжского поисково-спасательного отряда. К месту происшествия также были направлены кинологические расчеты.
На месте работают более 90 человек и 35 единиц техники. Причины и обстоятельства взрыва уточняются.