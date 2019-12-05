Спасатели ищут 13 человек, пропавших при пожаре колледжа в Одессе

При пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пропали 13 человек. Уже известно об одном погибшем и 29 травмированных. Из них 11 детей. Ликвидация пожара продолжается.

Пожар в историческом доме в Одессе локализовали. Видео Подробнее

Пресс-служба Нацполиции Украины в Facebook сообщила, что горение локализовано на площади около четырех тысяч квадратных метров.

«Максимальные силы сейчас направлены на ликвидацию пожара и поиск лиц, местонахождение которых не установлено», — сказано в сообщении ведомства.

Мэр Одессы Геннадий Труханов в связи с пожаром подписал распоряжении о введении траура 5–6 декабря.