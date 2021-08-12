Спасатели и водолазы прибыли на место крушения Ми-8 на Камчатке

Спасатели и водолазы прибыли на место крушение вертолета Ми-8 на Камчатке. Поисками восьми человек займутся 60 человек.

«Вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и водолазами на борту прибыл в район Курильского озера Кроноцкого заповедника. С собой у специалистов есть все необходимое оборудование для проведения аварийно-спасательных работ», — сообщили в МЧС.

Более 60 человек задействованы в спасательной операции. Также на поиски выделено 10 единиц техники.

В четверг, 12 августа, вертолет Ми-8 с 13 туристами из Москвы и Санкт-Петербурга и тремя членами экипажа, потерпел крушение на Курильском озере на Камчатке. Восемь человек смогли выбраться из вертолета, из воды их вытащили сотрудники Кроноцкого заповедника. Вертолетом МЧС их доставили в Петропавловск-Камчатский в больницу. Судьба еще восьми человек неизвестна, они могли остаться внутри вертолета. Воздушное судно лежит на глубине около ста метров.

Среди основных версий жесткой посадки вертолета указываются отказ двигателя и ошибка пилотирования.