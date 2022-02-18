18 февраля 2022, 18:03
Спасатели эвакуировали жильцов горящего дома на Ставрополье. Фото
Огонь на крыше жилого дома в Ставрополье распространился на 800 квадратных метров
Крупный пожар охватил крышу пятиэтажного жилого дома в станице Ессентукская в Ставропольском крае. По данным регионального главка МЧС, пламя распространилось на площади в 800 квадратных метров.
Прибывшие на место пожарные эвакуировали из здания 40 человек, в том числе девять детей. Жильцов разместили на безопасном расстоянии от горящего дома.
Для тушения пожара работающую на месте группировку пожарных увеличили с 30 до 60 человек и с 10 единиц техники до 17.